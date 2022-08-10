Как выглядит город Марьинка после ухода ВСУ

Многие дома еще до недавнего времени использовались украинскими солдатами в качестве укрепрайона

Теперь о ходе спецоперации по защите Донбасса. В российском Минобороны сообщают - при ударе по крупному складу боеприпасов ВСУ на территории Донецкой народной республики уничтожены свыше 6 тысяч артиллерийских снарядов и мин, а также до 30 военнослужащих. Ещё порядка ста националистов ликвидированы в пунктах временной дислокации в Харьковской области. В воздушном бою сбиты 3 украинских самолёта. Средства ПВО перехватили в Херсонской и Николаевской областях 7 снарядов американских установок HIMARS.

Город Марьинка, Донецкая народная республика. Подходить к позициям противника бойцам народной милиции ДНР приходится максимально аккуратно - короткими перебежками. Повсюду разбросаны осколки. Вместо окон и дверей - зияющие дыры. Многие дома ещё до недавнего времени использовались солдатами ВСУ в качестве укрепрайона. На стенах кое-где видны нацистские символы. Союзным войскам удалось оттеснить радикалов к границе Марьинки, но освободительные бои пока продолжаются.

Процесс продвижения союзных сил усложняет заминированная территория, которую после себя оставляют солдаты ВСУ. В траве тут и там мелькают запрещённые конвенцией ООН мины "Лепестки". Из-за того, что снаряды спрятаны, разглядеть их зачастую очень сложно. И подрываются на них в основном мирные жители. Пострадали по меньшей мере 35 человек.

Украинские войска вытесняют самоходными артиллерийскими установками "Мста-С". Перед высокоточным управляемым 152-х миллиметровым снарядом "Краснополь" устоять не могут ни бронетехника ВСУ, ни их укреплённые позиции.

Работу наземных войск с воздуха контролируют боевые вертолёты Ка-52 - "Аллигаторы". Прикрывают их транспортно-боевые вертолёты Ми-8. Лётчикам приходится зависать на предельно низкой высоте, чтобы их не обнаружила система радиолокационной разведки. Слаженность и координированность союзных сил помогла ликвидировать в подконтрольном Киеву районе ДНР крупный склад украинских боеприпасов. Удалось уничтожить более шести тысяч артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Свою боеспособность утратила мотопехотная бригада ВСУ, которая орудовала в районе посёлка Пески. Ликвидировано около 70% бойцов украинского подразделения. Уничтожена и очередная партия оружия, которое Запад поставлял киевскому режиму.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Кроме того, в районе Краматорска ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На зарубежных телеканалах всё чаще можно увидеть неутешительные репортажи о работе армии ВСУ. После скандального фильма CBS о том, что до линии фронта, оказывается, доходит лишь 30% западного оружия, грустные сводки подхватывает и французский Le Monde. Сюжет вышел от лица иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины.

— После того, как мои товарищи погибли в бою, украинцы их буквально раздели и забрали с собой все личные вещи, деньги, телефоны и даже одежду. Коммуникация с украинским командованием у нас крайне затруднена. Оперативная информация, которую предоставляет ВСУ, зачастую некорректная.

Пока союзные силы продолжают освобождение ДНР, на территории ЛНР сапёры прочёсывают каждый миллиметр земли. Смертоносные закладки находят на полевых дорогах, которые соединяют сельские районы с административными центрами. Большинство снарядов - иностранного производства, судя по методу установки, расставляли их обученные профессиональные солдаты.

Александра Сергомасова, Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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