Шведский министр призвал "серьезно подумать" перед расширением санкций

Страна не исключила для себя возможности пополнить список недружественных России стран

Сегодня "Транснефть" возобновила поставку российского чёрного золота в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода "Дружба". Это стало возможным после того, как обе страны сами заплатили Украине за транзит. Ранее Россия не смогла внести очередной платёж из-за европейских санкций. Это еще один пример того, что ограничительные меры ЕС всё чаще выходят боком самим членам Союза. Галопирующая инфляция больно бьёт по карманам европейцев и меняет привычный уклад жизни. Тем не менее, в Брюсселе уже обсуждают новый пакет рестрикций.

Венгрия и Словакия с нетерпением поглядывают на нефтяной вентиль. Российская нефть уже поступает. Но антироссийские санкции ЕС обернулись дополнительными издержками. Будапешт и Братислава вызвались сами оплатить транзит российского черного золота по пролегающему через Украину трубопроводу "Дружба". Около 10 миллионов евро. Ранее "Транснефть" не смогла из-за наложенных рестрикций провести платёж за транспортировку сырья. Киев прокачку остановил. Украинские власти призывают страны Запада прекратить импортировать российские энергоресурсы. Но от заработка на их транспортировке не отказываются.

"Оплату за транзит российской нефти по украинской территории произвел венгерский нефтегазовый концерн MOL. Ему принадлежит расположенный в Братиславе нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft. Остановка поставок - чисто техническая проблема", - сказал Рихард Сулик, министр экономики Словакии.

Венгрия и Словакия подсуетились как нельзя вовремя. Из-за засухи осложнена необходимая для поставок сырья навигация по Дунаю. А Рейн уже на этой неделе может стать и вовсе непроходимым для судов. Обмеление одной из центральных водных артерий угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами.

"Обычно у нас 2 метра воды под судном, а сейчас в некоторых местах всего 40 сантиметров. И нам их нужно как-то проплыть, не повредив баржи. Для того, чтобы уменьшить их вес, мы загружаем не на 100% как раньше, а на 30-40", - сказал Петер Клербот, капитан и владелец судна.

Из-за резкого падения уровня воды в Рейне и уменьшения перевозимых объёмов цены на доставку грузов уже выросли. Впереди еще и дефицит угля. На немецкие ТЭЦ его доставляли также по реке. Мощностей железных и автодорог попросту не хватит, чтобы заместить водные поставки.

"Обмеление - это природное явление. Самое серьезное у нас было в 2018 году. Но сейчас местами уровень воды ниже, чем тогда", - указал Кристиан Хеллбах, официальный представитель управления рейнского судоходства.

При этом с сегодняшнего дня в ЕС начал действовать запрет на импорт угля из России. А значит потребителям Старого Света нужно готовиться к очередному росту цен на электроэнергию. Против европейцев сейчас - не только их же собственные санкции, но и погода. Во Франции вода в реках слишком тёплая, чтобы охлаждать ядерные реакторы. И это усугубляет энергетический кризис. Из-за критического истощения запасов водохранилищ Испания ввела ограничения на использование воды. Из-за засухи режим ЧС объявлен в пяти регионах Италии. Стоимость коммунальных услуг, водоснабжения и электричества в республике увеличилась почти на четверть по сравнению с летом прошлого года.

В Молдавии - очередной митинг. Оппозиция критикует резкое падение уровня жизни в стране и подорожание энергоресурсов. Официальный Кишинев, который задолжал Москве за топливо, пытается шантажировать Россию Приднестровьем.

"Если "Газпром" прекратит поставки газа, если контракт с "Молдовагазом" будет разорван, то и Приднестровье останется без газа. Кишинев никогда не согласится с прямыми поставками газа Тирасполю. Контракт подразумевает определенный объем газа для двух берегов Днестра, и он должен соблюдаться", - сказал Андрей Спыну, министр инфраструктуры Молдавии.

Болгария, которая в числе первых стран ЕС отказалась платить за голубое топливо в рублях, теперь пытается свести все к трудностям перевода. Глава "Булгаргаза" заявил, что принял за шутку официальное письмо от "Газпрома" о необходимости оплаты в нашей национальной валюте. Но по мере приближения осени стало не до смеха.

"Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром". Приоритетно - это альтернативные поставщики. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать", - заявил Росен Христов, министр энергетики Болгарии.

На наш газ рассчитывает та самая Болгария, которая приостановила выдачу туристических виз гражданам России. Задолго до истерики Зеленского и премьера Эстонии на тему, что нужно закрыть Европу для россиян, отправить домой и больше не впускать. Договорившись до того, что посещение ЕС - это привилегия, а не право каждого, призывавшая изолировать русских Кая Каллас заразилась ковидом и отправилась на изоляцию. Но вот уже ЕС в рамках седьмого пакета санкций принялся обсуждать железный занавес для обладателей наших паспортов. Ранее Еврокомиссия заявляла о том, что визовый кодекс ЕС не предусматривает полного запрета на выдачу краткосрочного Шенгена, в том числе россиянам. Но каждая страна может принимать свое суверенное решение в отношении той или иной заявки. Швеция не исключила для себя возможности пополнить список недружественных России стран.

"Сейчас нам нужно серьёзно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится", - сказал Андерс Игеман, министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции.

Разговаривать языком ультиматумов с Москвой попробовали и страны G7. Главы их внешнеполитических ведомств в совместном заявлении призвали Россию незамедлительно передать под контроль Киева Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на территории Украины. Те самые, против которых украинские боевики совершают террористические атаки, невзирая на риск устроить катастрофу похлеще Чернобыльской.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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