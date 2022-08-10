Росгвардия отчиталась об уничтожении 39 операторов украинских дронов

Также уничтожен опорный пункт ВСУ и БРДМ

В Луганской народной республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 10 августа, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Полученные данные были переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность.

Кроме того, минометчики Росгвардии за сутки выполнили 35 огневых задач, в результате уничтожен опорный пункт ВСУ и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина) противника.

Также в ходе поисковых мероприятий в различных населенных пунктах ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили 20 гранатометов и 148 выстрелов к ним, 88 снарядов различного калибра, 102 ручные гранаты, более 25 тысяч патронов к стрелковому оружию, сообщает "Интерфакс".

Ранее российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10", которые наши военные активно применяют во время спецоперации по защите Донбасса. Основная задача расчетов беспилотных летательных аппаратов — разведка. Они круглосуточно выявляют позиции украинских боевиков, фиксируют их координаты и передают артиллеристам.

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