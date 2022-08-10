Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей

Ее оперативно задержала полиция

Неработающая 36-летняя жительница Екатеринбурга разместила в соцсетях объявление о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью за 300 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении СК.

В ходе оперативного эксперимента полицейские связались с женщиной и договорились встретиться на фудкорте торгового центра, чтобы обсудить детали "сделки". В итоге женщина получила деньги и отдала ребенка неизвестному ей человеку, после чего была задержана.

Со слов женщина, она пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. При этом ее супруг, который, по его заявлению, ничего о происходящем не знал, зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом.

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