ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей

15:41
  • среда
  • 10 августа 2022

Ее оперативно задержала полиция

Неработающая 36-летняя жительница Екатеринбурга разместила в соцсетях объявление о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью за 300 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении СК.

В Челябинске школьница спасла выпавшего из окна ребенка
В Приморье на месте схода селя нашли тело ребенка

В ходе оперативного эксперимента полицейские связались с женщиной и договорились встретиться на фудкорте торгового центра, чтобы обсудить детали "сделки". В итоге женщина получила деньги и отдала ребенка неизвестному ей человеку, после чего была задержана.

Со слов женщина, она пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. При этом ее супруг, который, по его заявлению, ничего о происходящем не знал, зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мальчик
Мальчик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.