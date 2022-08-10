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Гидрометцентр предупредил о приближении европейской жары к Москве

16:01
  • среда
  • 10 августа 2022

В столице России температура будет ниже, чем в Европе

Жаркая погода из Европы идет на Москву и европейскую часть России, повышение температуры начнется с четверга. Об этом в среду, 10 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Август в Москве может перевыполнить норму по жаре

Синоптик уточнил, что в столичном регионе "все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35-36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли, и вводится регулирование".

Как пояснил Вильфанд, очень жаркая погода в Западной Европе связана с хорошо развитым антициклоном, его влияние медленно, но неуклонно будет сказываться и в центре европейской России. В пятницу ожидается уже 26-28 градусов, температура до 30 градусов прогнозируется и в субботу, и в воскресенье.

В начале следующей недели тоже будет высокая температура около 30 градусов, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве в выходные 13-14 августа ожидается сухая и солнечная погода. По словам синоптика, установится "очень хорошее летнее тепло, и в этом смысле предстоящие выходные будут идеальными, погода "на миллион", на небе ни облачка".

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