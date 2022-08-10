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Авария на подстанциях оставила без света часть Краснодара

15:43
  • среда
  • 10 августа 2022

Когда восстановится подача электроэнергии - неизвестно

Аварийное отключение 59 трансформаторных подстанций оставило без электричества три десятка улиц в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщила в Telegram единая дежурно-диспетчерская служба города.

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"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ТГ-305" и ПС "ТГ-303". Без электроэнергии остались 33 улицы", - приводит сообщение энергетиков "Интерфакс".

Аварийные бригады устраняют неисправность. Когда восстановится подача электроэнергии, пока неизвестно.

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