Авария на подстанциях оставила без света часть Краснодара

Когда восстановится подача электроэнергии - неизвестно

Аварийное отключение 59 трансформаторных подстанций оставило без электричества три десятка улиц в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщила в Telegram единая дежурно-диспетчерская служба города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ТГ-305" и ПС "ТГ-303". Без электроэнергии остались 33 улицы", - приводит сообщение энергетиков "Интерфакс".

Аварийные бригады устраняют неисправность. Когда восстановится подача электроэнергии, пока неизвестно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"