Авария на подстанциях оставила без света часть Краснодара

Когда восстановится подача электроэнергии - неизвестно
Аварийное отключение 59 трансформаторных подстанций оставило без электричества три десятка улиц в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщила в Telegram единая дежурно-диспетчерская служба города.
"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ТГ-305" и ПС "ТГ-303". Без электроэнергии остались 33 улицы", - приводит сообщение энергетиков "Интерфакс".
Аварийные бригады устраняют неисправность. Когда восстановится подача электроэнергии, пока неизвестно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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