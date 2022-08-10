Мэр Мадрида оскорбил русских

Глава испанской столицы стал жертвой пранка

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени мэра Киева Виталия Кличко разыграли его коллегу из Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейду.

В ходе беседы глава испанской столицы поддержал отправку украинцев обратно в страну для участия в боевых действиях и добавил, что необходимо "наказать русских ублюдков".

"Мы задействовали все свои ресурсы, чтобы выполнить резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде, но мы больше не выявили недвижимости в собственности русских в нашем городе", - уточнил Мартинес-Алмейда.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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