По делу об убийстве порноактрисы в Петербурге задержали ее бойфренда

История обрастает подробностями

Главное управление СК по Санкт-Петербургу сообщило об обнаружении в одной из квартир тела девушки 1996 года рождения со множеством ножевых ранений.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженца Омской области. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - уточняется в сообщении.

Как пишут Telegram-каналы, убита была Анастасия Гришман, известная порноактриса и блогер, а в убийстве признался ее бойфренд, ранее судимый за кражу и уклонение от армии.

Вместе с тем в социальных сетях на короткое время появилась история, где от имени подруги задержанного сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился".

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