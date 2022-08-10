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"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе"

16:39
  • среда
  • 10 августа 2022

Насосы включились в 16:00

Как сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, компания приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии и Словакии.

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"Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", - цитирует Демина РИА "Новости".

4 августа "Транснефть "остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию в связи с невозможностью из-за санкций провести транзитный платеж.

10 августа стало известно, что словацкий НПЗ Slovnaft и венгерская компания MOL оплатили Украине транзитные расходы.

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