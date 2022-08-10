Лидер Мали поблагодарил Путина за поддержку

Ассими Гоита позвонил президенту России

И. о. президента Мали Ассими Гоита позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Кремль.

Гоита поблагодарил российского лидера за поддержку. Стороны обсудили возможные поставки в республику российских продовольствия, удобрений и топлива.

Также в Кремле сообщили, что лидер Мали в разговоре с Путиным дал развернутую характеристику происходящих в стране процессов и рассказал об усилиях по стабилизации.

Ранее в рамках ПМЭФ министр энергетики Мали сказал, что его страна надеется на содействие России в разведке нефти. Объем нефтеносного бассейна республики - 900 тысяч квадратных километров, передает РИА Новости.

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