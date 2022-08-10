Посол КНР назвал нынешние отношения между Пекином и Москвой самыми успешными

Сотрудничество двух государств разворачивается на фоне сложной глобальной конъюнктуры

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС, что под стратегическим руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в истории.

Как уточнил дипломат, речь идет о высочайшем уровнем взаимного доверия и взаимодействия.

"Это самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны. Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой, способствующей формированию многополярного мира и демократизации международных отношений", - сказал посол.

Он добавил, что сотрудничество двух государств разворачивается на фоне сложной глобальной конъюнктуры.

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