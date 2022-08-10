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В Запорожье задержали корректировщика ударов ВСУ по Мелитополю

17:30
  • среда
  • 10 августа 2022

Мужчина дает признательные показания

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о задержании корректировщика ударов по Мелитополю боевиков ВСУ.

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"Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского. Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников", - написал Рогов в Telegram.

Ранее он сообщил, что в ночь на 8 августа российские системы противовоздушной обороны отразили ракетный удар со стороны ВСУ по Мелитополю. В результате обстрела оказались повреждены две трансформаторные подстанции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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