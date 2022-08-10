Минздрав: срок годности "Спутника V" был продлен

Препарат был одобрен в августе 2020 года

Министерство здравоохранения России сообщило, что сроки годности вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V" были продлены. Теперь они составляют от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей.

"Сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен", - уточнили в ведомстве.

Как добавили в Минздраве, экспертиза подтвердила, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит - безопасность и эффективность препарата, передает РБК.

"Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от COVID-19. Одобрена для применения в России она была в августе 2020 года.

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