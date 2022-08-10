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Ученые раскрыли тайну образования континентов

18:11
  • среда
  • 10 августа 2022

Изначальная теория окончательно подтвердилась

Ученые из австралийского Университета Кертина окончательно установили, что континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов.

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"Изучая крошечные кристаллы минерала циркона в породах кратона Пилбара в Западной Австралии, который представляет собой наиболее хорошо сохранившийся остаток древней коры на Земле, мы нашли доказательства ударов гигантских метеоритов", - сообщил доктор Тим Джонсон.

В этих кристаллах увидели "нисходящий" процесс, начинающийся с плавления пород вблизи поверхности и развивающийся глубже, что соответствует геологическому эффекту от ударов упавших на Землю небесных тел.

Процесс был запущен в течение первого миллиарда лет после образования планеты, передает РИА "Новости".

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