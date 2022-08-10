ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Новую газету" оштрафовали за фейки

18:31
  • среда
  • 10 августа 2022

28 марта издание приостановило свою работу

Симоновский суд Москвы назначил АНО "Редакционно-Издательский дом "Новая Газета" административный штраф в размере 350 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt
Западные СМИ отметили высокий уровень поддержки Путина в Германии и Австрии

Издание признали виновным в распространении недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Ранее Роскомнадзор через Басманный суд потребовал признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной. Вместе с тем 15 сентября Верховный суд России решит вопрос по иску Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты".

28 марта "Новая газета" приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями из-за отсутствия маркировки НКО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание редакции "Новой газеты" в Москве
Здание редакции "Новой газеты" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.