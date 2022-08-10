"Новую газету" оштрафовали за фейки

28 марта издание приостановило свою работу

Симоновский суд Москвы назначил АНО "Редакционно-Издательский дом "Новая Газета" административный штраф в размере 350 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

Издание признали виновным в распространении недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Ранее Роскомнадзор через Басманный суд потребовал признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной. Вместе с тем 15 сентября Верховный суд России решит вопрос по иску Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты".

28 марта "Новая газета" приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями из-за отсутствия маркировки НКО.

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