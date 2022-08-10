Столичные единороссы откроют 82 пункта сбора книг для жителей ДНР и ЛНР

Их запустят 12 августа

В Москве до конца недели запустят 82 пункта приема книг для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в московском отделении "Единой России".

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников призвал горожан присоединиться к акции "Книги – Донбассу". "Давайте делать добро вместе!" - заявил он.

С начала спецоперации России на Украине единороссы Москвы собрали и отправили на Донбасс более 15 тонн учебников и художественной литературы, передает АГН "Москва".

По словам заместителя секретаря генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой, люди приносят в штабы общественной поддержки "Единой России" детские издания, художественную литературу, учебники.

"Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобожденных территорий", - подчеркнула Лантратова.

Акция "Книги - Донбассу" была запущена 21 марта 2022 года через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений "Единой России". Партия с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР и на освобожденных территориях.

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