Швейцария вызвалась представлять интересы Украины в России

Речь идет о "мандате покровительствующей державы"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что его страна готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России.

Речь идет о "мандате покровительствующей державы".

"Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены. Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна еще дать свое согласие", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что прежде Швейцария "активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам".

Ранее Швейцария была включена российским правительством в список недружественных государств.

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