Дефляция в России усилилась в июле

За январь-июль цены в стране выросли на 10,98%

В июле 2022 года дефляция в России составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне, сообщил Росстат.

В мае фиксировалась инфляции в 0,12%, в апреле - 1,56%, в марте - 7,61%, в феврале - 1,17%, в январе - 0,99%.

За январь-июль цены в стране выросли на 10,98%.

Годовая инфляция в июле замедлилась до 15,10% с 15,90% на конец июня.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ситуация в экономике страны развивается лучше первоначальных ожиданий. По его словам, главный риск для восстановления экономики сегодня - слабость спроса.

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