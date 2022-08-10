ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дефляция в России усилилась в июле

19:33
  • среда
  • 10 августа 2022

За январь-июль цены в стране выросли на 10,98%

В июле 2022 года дефляция в России составила 0,39% после дефляции в 0,35% в июне, сообщил Росстат.
Путин назвал причину роста инфляции в мире

В мае фиксировалась инфляции в 0,12%, в апреле - 1,56%, в марте - 7,61%, в феврале - 1,17%, в январе - 0,99%.

За январь-июль цены в стране выросли на 10,98%.

Годовая инфляция в июле замедлилась до 15,10% с 15,90% на конец июня.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ситуация в экономике страны развивается лучше первоначальных ожиданий. По его словам, главный риск для восстановления экономики сегодня - слабость спроса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.