В сторону ДНР и ЛНР тянутся вереницы груженых автомобилей

В освобождённые от киевского режима районы Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области возвращаются местные жители. Они в спешке покидали родные места, убегая от миномётных обстрелов. И теперь они приезжают домой, где всё разграбили и сожгли националисты. Люди пытаются потихоньку восстановить быт. Но чтобы попасть обратно, на Родину, надо неделями ждать и согласовывать разрешение с ВСУ.

Трудно представить, каким долгим, длинным и в тоже время долгожданным был этот путь домой.

- Мы сюда с удовольствием ехали, потому что знали, что тут безопасно! - А где страшно было? - Страшно в Северске, там очень, очень страшно было!

Северск – часть ДНР, которую пока контролирует Киев, точнее цинично грабит и уничтожает.

- Все горит, Украина все бьет, добивает. Россия далеко еще от нас. А Украина разбивает город. Они пришли, посмотрели, тут никто не живет, там никто не живет. Обобрали, вывезли, что можно. Трусы детские, все! Выносят всё, что можно вынести, вывезти, выносят все. А потом подпаливают.

Особую жесткость проявляют националистические батальоны, в том числе запрещенный в России "Правый сектор". Сбежать от этого ужаса не так-то просто. Любой выезд нужно согласовывать с ВСУ. Ждать ответ приходится неделями.

Блокпост в районе населенного пункта Васильевка. Дальше - 10-километровая серая зона и уже украинская территория. Оттуда с подконтрольных Киеву районов ежедневно выезжают до 250 гражданских. И это в среднем. Бывает и больше. Регулирует количество машин, которые сюда заезжают, украинская сторона.

СNN показал, как в сторону освобожденных Россией регионов тянутся вереницы груженых автомобилей. Украинцы рассказывают, что едут забрать родственников. Американские журналисты искренне недоумевают, зачем с собой брать детей и животных (см. видео).

То, что здесь безопасно – можно понять, увидев на блокпосту Белку и Стрелку. Котята сами пришли к военным месяц назад, и видимо, руководствуясь животным инстинктом самосохранения, так и остались под надежной защитой российских военнослужащих.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Васильевка, Запорожская область.

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