Путин оценил работу российской строительной отрасли

Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, отметил президент

В Череповце на три года раньше намеченного срока был сдан в эксплуатацию новый мост через реку Шексна. Шестиполосное инженерное сооружение длиной более километра с удобными развязками и подъездными путями назвали "Архангельский". Движение по видеосвязи открыл Владимир Путин. Вантовый путепровод - один из крупнейших в стране - связывает между собой четыре района города. Здесь пересекаются несколько федеральных трасс в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы страны.

- Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите открыть движение по мостовому переходу через реку Шексну в Череповце. - Разрешаю. - Начать движение!

Под фейерверк в цветах российского триколора на мост въезжают самосвалы с грузом. Это одновременно и традиция, и последняя проверка. Впрочем, никаких сомнений в качестве уникального сооружения нет и быть не может. Именно в Череповце в 1979 году появился первый в стране вантовый мост. Теперь пару ему составляет новый - Архангельский, построенный по такой же технологии.

"Символично, что новый мост открывается накануне профессионального праздника – Дня строителя. Он будет отмечаться совсем скоро, в предстоящее воскресенье. От души поздравляю всех, кто участвовал в реализации проекта: рабочих, инженеров, проектировщиков. Благодарю за ваш труд, за ваше мастерство, за новые технические решения, которые воплотились в этом прекрасном сооружении", - заявил президент России Владимир Путин.

Строительство обошлось почти в 20 миллиардов рублей, из которых большую часть выделил федеральный бюджет, а 500 миллионов - местные власти.

"Сегодня историческое событие для Вологодской области, для города Череповца, которое ждали многие поколения жителей нашего города металлургов, химиков и строителей. Что для города значит этот мост? Прежде всего, мы сформировали большое транспортное кольцо по городу, соединив все четыре крупнейших микрорайона в единое транспортное сообщение", - рассказал Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области.

Сооружение этого моста было предусмотрено генпланом еще 60-х, а затем и 80-х годов. Однако принципиальное решение о строительстве приняли только в 2014 году, а первую сваю забили после тщательного проектирования в 2019 году. Зато работы удалось завершить в рекордные сроки - ровно за 1000 дней, хотя по первоначальным планам открытие было намечено только на 2025 год. Теперь город вздохнет свободнее. Исчезнут многокилометровые пробки, которые во многом создавал транзитный транспорт, а путь, например, до Москвы сократится на 130 километров, что очень важно для такого крупного промышленного центра, как Череповец, где находятся гиганты "Северсталь" и "Апатит".

"Развитие крупнейших мостостроительных проектов успешно продолжается. Каждый мост - это уникальное инженерное сооружение. И Архангельский мост - это не исключение. Любой мост является знаковым для каждого города, является визитной карточкой города. И это все благодаря тому, что мы смогли сохранить нашу отечественную мостостроительную школу. В ближайшую пятилетку план дорожного строительства включает в себя реконструкцию и строительство еще 650 мостов на территории России", - заявил Виталий Савельев, министр транспорта.

Для череповчан Архангельский мост уже стал достопримечательностью. Общая длина моста - более километра, вантовой части - 220 метров. Пилоны с натянутыми тросами напоминают арфу и в темное время суток форму сооружения подчеркивает художественная подсветка, которую, как и название выбирали сами жители.

"Возведение этого моста – один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики. Мы гордимся достижениями в жилищном строительстве: в прошлом году было введено 92 миллиона квадратных метров жилья, проложены и отремонтированы тысячи километров дорог, построены важные объекты социальной сферы, производственной инфраструктуры. Конечно, особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня в строительстве заняты миллионы людей – настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для её развития во всех областях. Уникальные технологии, материалы, инженерно-технические решения позволяют воплощать в жизнь самые смелые, амбициозные замыслы", - заявил Путин.

Вот и в Череповце в ближайшие годы на территориях, которые мост сделал доступнее, появятся полтора миллиона квадратных метров жилья, а также школы, детсады, поликлиники и зоны отдыха. Настоящим украшением города обещают сделать новую набережную.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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