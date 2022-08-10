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Шойгу вручил военным медали "Золотая Звезда"

22:11
  • среда
  • 10 августа 2022

Высокие государственные награды получили российские офицеры

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил российским офицерам медали "Золотая Звезда". Высокие государственные награды получили российские офицеры - герои, проявившие мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

"Золотую звезду" - высшую государственную награду - на лацкан военным прикрепляет министр обороны. Эти солдаты - настоящие герои. У каждого - свой подвиг и своя история. Объединяет всех самоотверженность, а также невероятное мужество.

"Я поздравляю вас с этими высокими наградами. Высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей работы, боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству и сделаете ещё много-много хороших добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для вооружённых сил. Поздравляю от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Рассказывать о своих подвигах герои особо не рвутся. Говорят - сделали то, что требовал долг. Подразделение подполковника Сергея Бойко получило задачу овладеть стратегически важной высотой. Её удалось взять в кратчайшие сроки. Но самое сложное было - отстоять рубеж, чтобы облегчить успешное выполнение работы других подразделений. На кону стояло слишком многое. Силы противника превосходили в пять раз. Он накрывал артиллерией, авиацией, обстреливал из танков. Выстояли. Высоту тоже удалось сохранить.

"Личный состав проявил себя мужественно и даже под огнём артиллерии занимал оборону, нанося огневое поражение противнику. Не думал о страхе. Думал о том, что назад пути нет, и все мы понимали, что стоять надо до конца. Чтобы задача была выполнена другим подразделениям. Это давало успех другим подразделениям в ходе наступательной операции", - заявил подполковник Сергей Бойко.

"Золотая звезда" для Сергея Бойко - награда не личная. Без боевых товарищей, которые работали плечом к плечу и вместе отбивались от противника, не было бы побед и подвигов. Успешно выполненная задача - всегда коллективная заслуга. Именно поэтому для всех героев так важно выразить свою благодарность сослуживцам. С Сергеем согласен и подполковник Леонид Рыжов.

"Это награда целого коллектива единомышленников, которые выполняли и выполняют свою боевую работу. Это геройские подвиги моих солдат. Это самоотверженность выполнения их своих обязанностей", - рассказал подполковник Леонид Рыжов.

Российские военные каждый день проявляют мужество и высокий профессионализм, зачастую рискуя собой, чтобы успешно выполнить все поставленные боевые задачи.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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