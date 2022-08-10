Сооснователь шведского офиса Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

Писатель Пер Вестберг покинул организацию после почти 60 лет работы

Получил продолжение скандал с публикацией доклада правозащитников из Amnesty International о нарушениях Киевом законов ведения войны.

Соучредитель шведского отделения - писатель Пер Вестберг после почти 60 лет работы покинул организацию. Он намекнул, что не все решения своей теперь уже бывшей команды одобрял. По его словам, деятельность Amnesty International вышла за рамки целей её создания. Изначально это была борьба за свободу политических заключённых во всём мире.

На прошлой неделе организация в своём докладе рассказала о фактах размещения киевскими силовиками боевой техники и вооружений в школах и больницах. После этого глава украинского бюро демонстративно уволилась, а президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитников - якобы они перекладывают ответственность с агрессора на жертву.

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