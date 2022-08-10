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Индонезия хочет организовать встречу Путина и Зеленского

20:09
  • среда
  • 10 августа 2022

На саммите G20

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что его страна заинтересована в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита "Большой двадцатки".

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"Приглашения давно были переданы президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите "двадцатки" на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут", - сказал Таварес в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что Индонезия готова надежно обеспечить безопасность президента России.

Ранее в Кремле не раз отмечали, что Москва концептуально не против встречи Путина и Зеленского, но для нее должны быть созданы подходящие условия.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

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