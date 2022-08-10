Первые три жилых дома в Мариуполе сдадут к осени

Строятся дома на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна
Представитель военно-строительного комплекса Минобороны России Максим Абаринов сообщил, что первые три многоквартирных жилых дома в Мариуполе будут сданы к осени.
"Работы должны быть завершены до конца года, люди должны получить квартиры. Первые три дома планируем сдать в начале сентября, остальные - уже по мере поступления", - цитируют Абаринова "Известия".
Он уточнил, что строятся дома на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Сначала строения перейдут в собственность города, затем квартиры начнут распределять.
Также стало известно, что к осени планируется достроить и многофункциональный медицинский центр на 60 мест.
Ранее сообщалось, что за два года в Мариуполе построят более 600 тысяч квадратных метров недвижимости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"