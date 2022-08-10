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Меладзе может лишиться ТЦ в Москве из-за нарушений

21:01
  • среда
  • 10 августа 2022

На "Вантаж" могут наложить пени

Певец Валерий Меладзе может потерять свой бизнес в Москве, который приносит ему 15 миллионов рублей в год. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

57-летний заслуженный артист России владеет ТЦ "Вантаж" в Восточном Бирюлево, который стоит на арендованной у московской мэрии земле. В 2021 году инспектор зафиксировал нарушения в здании.

Ранее на певца завели административное дело, которое он проиграл в суде. Теперь на "Вантаж" могут наложить пени или разорвать договор с певцом.

Ранее исполнитель заявил в своем Telegram-канале, что потерял интерес к музыке. Однако позже выяснилось, что он все же передумал уходить из шоу-бизнеса и запланировал концерт в Монако.

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