Меладзе может лишиться ТЦ в Москве из-за нарушений

На "Вантаж" могут наложить пени
Певец Валерий Меладзе может потерять свой бизнес в Москве, который приносит ему 15 миллионов рублей в год. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
57-летний заслуженный артист России владеет ТЦ "Вантаж" в Восточном Бирюлево, который стоит на арендованной у московской мэрии земле. В 2021 году инспектор зафиксировал нарушения в здании.
Ранее на певца завели административное дело, которое он проиграл в суде. Теперь на "Вантаж" могут наложить пени или разорвать договор с певцом.
Ранее исполнитель заявил в своем Telegram-канале, что потерял интерес к музыке. Однако позже выяснилось, что он все же передумал уходить из шоу-бизнеса и запланировал концерт в Монако.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"