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На юго-западе Франции эвакуировали более 10 тысяч человек

20:57
  • среда
  • 10 августа 2022

Огонь на территории департамента Жиронда уничтожил 6,2 тысячи гектаров леса

Вице-префект департамента Жиронда по вопросам обороны и безопасности Мартен Гепро сообщил, что власти Франции эвакуировали более 10 тысяч человек из-за пожаров на юго-западе страны.

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По последним данным, огонь на территории департамента Жиронда уничтожил 6,2 тысячи гектаров леса.

Префектура рекомендует гражданам сократить время прогулок и физических упражнений на открытом.

Вместе с тем глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал руководителей государственных и частных предприятий отпустить с работы сотрудников, являющихся волонтерами пожарных служб, передает ТАСС.

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