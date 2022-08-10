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В Госдуме заявили, что СВО прошла точку невозврата

21:37
  • среда
  • 10 августа 2022

Переговоры между Москвой и Киевом пока заморожены

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в интервью RT, что специальная военная операция России на Украине "уже прошла свою точку невозврата".

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"Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - добавил парламентарий.

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом пока заморожены.

"Мы готовы к их возобновлению. Но в сегодняшней ситуация позиция российской стороны будет гораздо жестче, чем была", - заключил Слуцкий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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