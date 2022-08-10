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Песков прокомментировал решение Литвы лишить Дробязко госнаграды

22:11
  • среда
  • 10 августа 2022

Нельзя отрицать Россию, отметил пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко госнаграды за участие в российском шоу.

"Действительно мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского - нельзя. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите или нет - это просто невозможно", - заявил Песков в эфире "России 1".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса. Причиной стало участие фигуристов в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро", которое проходит в Сочи.

Спецоперация России на Украине вызвала в Европе небывалую волну русофобии. В марте в Польше запретили показывать в театрах и филармониях произведения великих русских композиторов, в частности, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, а также спектакли по мотивам произведений Антона Чехова.

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