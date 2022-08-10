Боевики разместили РСЗО во дворах жилых домов Северска

Также там находится артиллерия

Министерство обороны России сообщило, что Киев планирует направить в Харьков сотрудников СБУ для выявления лояльных к Москве.

Кроме того, стало известно, что боевики разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска в ДНР.

Саперы обезвредили уже около 500 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе.

За сутки ВС России передали 470 тонн помощи населению Донбасса и освобожденных территорий. Почти 27 тысяч человек эвакуированы из опасных районов Донбасса и Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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