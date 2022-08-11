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Минобороны показало работу Ми-28 в зоне спецоперации

08:10
  • четверг
  • 11 августа 2022

Они эффективно уничтожают технику ВСУ

Кадры работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 в зоне спецоперации по защите Донбасса показало наше Минобороны.

В ходе выполнения боевых задач экипажи "Ночных охотников" эффективно уничтожают опорные пункты, скопления живой силы и техники ВСУ. Вылеты проходят как в дневное, так и в ночное время суток на предельно малых высотах - с огибанием рельефа местности, чтобы не попасть в зону действия украинских ПВО.

В ходе спецоперации Ми-28 также сопровождают наши воинские колонны, доставляют в места назначения десант и армейские грузы, обеспечивают поддержку с воздуха наземных подразделений.

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