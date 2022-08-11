В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Наши военные, проявляя отвагу и профессионализм, продолжают защищать мирное население Донбасса. О подвигах героев спецоперации рассказали в Минобороны.

Автомобиль снабжения гвардии подполковника Михаила Задворного попал под артобстрел. Михаил получил ранение, но несмотря на это, смог спасти сослуживцев из горящей машины. После этого на протяжении четырёх суток группа скрытно пробиралась к позициям наших военных.

Артиллеристы под командованием Алмаза Хазиева в ходе освобождения одного из населенных пунктов обеспечивали поддержку российских подразделений и за несколько дней напряжённых боёв уничтожили 2 артбатареи, более 90 радикалов и значительное количество натовской техники.

Младший сержант Максим Мартыненко записался в народную милицию ЛНР сразу после окончания школы, в 18 лет. Расчёт гаубицы "Мста-Б", которым командует Максим, уничтожил более 10 единиц техники, укрепрайонов и огневых точек ВСУ.

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