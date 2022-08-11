ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:12
  • четверг
  • 11 августа 2022

Они проявили мужество и отвагу

Наши военные, проявляя отвагу и профессионализм, продолжают защищать мирное население Донбасса. О подвигах героев спецоперации рассказали в Минобороны.

Автомобиль снабжения гвардии подполковника Михаила Задворного попал под артобстрел. Михаил получил ранение, но несмотря на это, смог спасти сослуживцев из горящей машины. После этого на протяжении четырёх суток группа скрытно пробиралась к позициям наших военных.

Артиллеристы под командованием Алмаза Хазиева в ходе освобождения одного из населенных пунктов обеспечивали поддержку российских подразделений и за несколько дней напряжённых боёв уничтожили 2 артбатареи, более 90 радикалов и значительное количество натовской техники.

Младший сержант Максим Мартыненко записался в народную милицию ЛНР сразу после окончания школы, в 18 лет. Расчёт гаубицы "Мста-Б", которым командует Максим, уничтожил более 10 единиц техники, укрепрайонов и огневых точек ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.