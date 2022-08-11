Запад признал победу Путина на энергетическом рынке

Добыча нефти и ее цена вернулись к показателям, существовавшим до 23 февраля

Москва успешно справляется с эффектом от антироссийских санкций Запада, одерживая победу на газовом и нефтяном рынках. Добыча нефти в России по итогам июля практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до 23 февраля 2022 года - 10,8 миллиона баррелей в сутки, пишет обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Отмечается, что высокие доходы от экспорта нефти существенно снизили значимость потерь Москвы от сокращения поставок российского газа в Европу. А вот последствия для европейских стран будут самыми серьезными, они могут проявиться уже в октябре.

"Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Западом Украины", - пишет Bloomberg.

Нынешние показатели в сфере энергетики в России лишь немного уступают январским, когда добыча достигала 11 миллионов баррелей в сутки. При этом стоимость нефти растет: дисконт на сорт Urals сократился с 35 долларов до 20 долларов. Добиться такого эффекта Москве удалось за счет переориентации с европейского на другие рынки. Путин победил на энергетическом рынке, отмечает издание.

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