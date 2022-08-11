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Власти Запорожья назвали желаемую дату референдума о присоединении к России

08:37
  • четверг
  • 11 августа 2022

Провести референдум в регионе хотели бы 11 сентября

Проведение референдума по вопросу присоединения к Российской Федерации — это вопрос готовности, однако процесс идет не так быстро, как бы нам хотелось. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Власти Запорожья раскрыли детали предстоящего референдума

Балицкий пояснил, что для проведения референдума нам необходимо в первую очередь обезопасить избирательные участки и Запорожскую атомную станцию, поскольку "Украина постоянно посылает нам сигналы, что если наша территория будет безнадежно для них потеряна, они могут воплотить ужасную историю на атомной станции".

Пока можно говорить лишь о том, что в Запорожской области начали процесс подготовки к референдуму. При этом не исключается возможность совместного проведения плебисцита с Херсонской областью, Донецкой и Луганской народными республиками.

На Запорожье "конечно, очень хотели бы" провести референдум 11 сентября, когда в России состоится единый день голосования, рассказал Балицкий "Известиям".

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Сроки проведения референдума не уточняются. По данным СМИ, референдум может пройти в сентябре. Аналогичный референдум планируют власти Херсонской области, дата пока не назначена.

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