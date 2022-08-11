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Москва предупредила о готовности НАТО оправдывать применение ядерного оружия

08:20
  • четверг
  • 11 августа 2022

Альянс закрепил за собой статус ядерного военно-политического блока

В будущем от членов НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. Такое мнение высказал на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в четверг, 11 августа, заместитель главы делегации России Андрей Белоусов.
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Дипломат напомнил про окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, "что напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса".

По словам Белоусова, это заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие.

Представитель России назвал актуальным вопрос о том, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО, сообщает РИА Новости.

Ранее Россия передала в ООН подробную информацию об обстреле украинцами Запорожской атомной станции. В Москве подчеркнули: повторение атак может привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Кроме того, сохраняются риски попадания ядерных материалов в руки террористов.

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