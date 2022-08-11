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Карты "Мир" могут заработать на Кубе к концу 2022 года

08:58
  • четверг
  • 11 августа 2022

Об этом рассказал посол Кубы в Москве

С 2021 года Куба совместно с Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы "Мир" в стране. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

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По словам дипломата, близится к завершению первый этап работ, цель которого — взаимосвязь платежных систем обеих стран. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт "Мир" в банкоматах на территории Кубы.

Пенья выразил надежду, что к концу 2022 года карты "Мир" можно будет использовать на территории Кубы.

Для островного государства это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки. Куба усматривает в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции с Россией и пребывание на острове тысяч российских гостей, рассказал посол "Известиям".

Пресс-служба платежной системы "Мир" ранее напомнила, что ее картами уже можно пользоваться в 11 зарубежных странах: Турция, Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия.

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