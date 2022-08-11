Словения предупредила о риске распространения конфликта на Украине на Балканы

Это возможно, если конфликт затянется

Если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы. Такое мнение в четверг, 11 августа, высказал президент Словении Борут Пахор.

По словам политика, большую роль в предотвращении этого сценария играют посреднические действия Турции, поскольку "пока вместо принуждения к установлению мира происходит посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог".

Пахор назвал Турцию и Словению союзниками и странами-партнерами в НАТО, причем конфликт на Украине дал понять, насколько важен Североатлантический альянс.

Как заявил словенский президент, "НАТО — это организация, которая способствует безопасности мира", сообщает РИА Новости.

Ранее власти Китая заявили, что стороны конфликта на Украине должны проявить сдержанность и не допустить его распространения. Все проблемы должны решиться дипломатическим путем, поскольку "никто не хочет увидеть третью мировую войну", подчеркнули в Пекине.

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