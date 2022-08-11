Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Сестра политика обвинила Южную Корею в появлении заболевания в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четверг, 11 августа, "торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны".

Как сообщают северокорейские СМИ, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чен обвинила власти Южной Кореи в появлении COVID-19 в КНДР.

По словам политика, "если враг продолжит совершать опасное деяние, способное завозить вирус в нашу Республику", Пхеньян ответит на это "уничтожением не только вируса, но и южнокорейских правителей".

Ким Е Чен заявила, что несколько вариантов такого ответа Сеулу уже находятся на рассмотрении, сообщает "Интерфакс".

В мае 2022 года Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением с момента основания КНДР. Лидер Северной Корее впервые сообщил о том, что в его страну пришла пандемия. При этом ранее за все время пандемии Северная Корея не сообщала о распространении коронавируса у себя в стране.

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