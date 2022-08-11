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Минск назвал причину вспышек на военном аэродроме под Гомелем

08:40
  • четверг
  • 11 августа 2022

Информацию о взрывах в Минобороны опровергли

Информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем опровергло Министерство обороны Белоруссии. В военном ведомстве уточнили, что на объекте в Зябровке действительно был инцидент с возгоранием двигателя одной из машин.

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"10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - приводит сообщение пресс-службы Минобороны агентство БелТА.

Информация о ЧП в Гомельской области появилась в соцсетях минувшей ночью. Сообщалось, что на военном аэродроме в Зябровке были слышны взрывы и видны яркие вспышки.

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