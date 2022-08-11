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Минобороны опубликовало кадры стрельбы из "Градов" по позициям ВСУ

08:53
  • четверг
  • 11 августа 2022

Поражен заглубленный склад

Реактивные системы залпового огня "Град" артиллерийского полка Центрального военного округа отработали по позициям ВСУ во время военной спецоперации на Украине. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны.

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"Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установки "Град" по разведанным беспилотной авиацией целям украинских националистов", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что в результате ракетного удара уничтожен заглубленный склад вооружений и позиция средств радиоэлектронной борьбы. Также ликвидированы пять машин подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц М 777. Уничтожив противника, расчет сразу же поменял позицию, передает ТВЦ.

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