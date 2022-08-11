Минобороны опубликовало кадры стрельбы из "Градов" по позициям ВСУ

Поражен заглубленный склад

Реактивные системы залпового огня "Град" артиллерийского полка Центрального военного округа отработали по позициям ВСУ во время военной спецоперации на Украине. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны.

"Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установки "Град" по разведанным беспилотной авиацией целям украинских националистов", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что в результате ракетного удара уничтожен заглубленный склад вооружений и позиция средств радиоэлектронной борьбы. Также ликвидированы пять машин подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц М 777. Уничтожив противника, расчет сразу же поменял позицию, передает ТВЦ.

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