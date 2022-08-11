Обстрел Донецкого пивзавода со стороны ВСУ: подробности

Там находятся цистерны с аммиаком

Новая провокация киевских силовиков. Поздно вечером ВСУ открыли огонь по Донецкому пивоваренному заводу. Начался пожар. Есть погибшие и раненые. В результате попадания снаряда произошла утечка аммиака. Токсичное вещество использовали для охлаждения оборудования. Зона поражения составила 2 километра. Также националисты обстреляли Горловку. Применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами "Лепесток". Российские военные и подразделения народных республик продолжают подавлять огневые позиции ВСУ.

Донецкий пивоваренный завод объят пламенем. Этой ночью националисты обстреляли предприятие из гаубиц. Стратегически важным объектом его назвать трудно. Другое дело, что на территории находятся цистерны с аммиаком. В них, уверены горожане, и целились радикалы.

Едкий запах разносился едва ли не по всему городу. От сильной рези горожане спасались, закрывая лица масками или одеждой. Рабочие, а их в тот момент на заводе было 32 человека, успели надеть противогазы. Массовых отравлений, на которые так рассчитывали националисты, нет.

Но от осколков один сотрудник погиб. Еще двое ранены. Остальных удалось эвакуировать. Пожар потушен. Утечка аммиака из трубопровода тоже остановлена. Но люди теперь знают - Киев пойдет на любые провокации, пытаясь уничтожить как можно больше мирных жителей на не подконтрольных ему территориях.

Огонь короткими очередями. По 4-5 патронов. Так все пули ложатся кучно и точно в цель. Главное - бить непрерывно и из разных точек. Это проверенная тактика российских десантников позволила захватить врасплох гарнизон одного из опорных пунктов ВСУ. Его обнаружили во время разведки. С марша сразу в бой. Залпы башенных пушек не дают националистам высунуться из окопов. Пока они прижаты к земле, бойцы уничтожают пулеметные гнезда. Этот вид оружия самый опасный в ближнем бою для атакующих.

Бой продолжался всего несколько минут. Потеряв 10 человек убитыми и две бронемашины, националисты бросили "опорник" и отступили. Но и десантники отходят, не теряя времени. Чтобы не попасть под огонь вражеской артиллерии. Основная задача выполнена. Позиции ВСУ вскрыты. Координаты батарей нацистов срочно передали в штаб.

Перехватив радиопереговоры, разведчики выяснили, где по фронту находятся склады с боеприпасами, развернуты минометы и гаубицы неприятеля. Этот квадрат накрывают российские артиллеристы. Установки "Град" делают залп. Чтобы не терять время на перезарядку, огонь ведут несколько машин.

Подступы к Авдеевке. Артиллерийские батареи союзных сил ведут плотный огонь по националистам на окраине. Прямого штурма, говорят командиры, не будет. Город не спеша берут в окружение, вынуждая противника отходить вглубь кварталов и отступать. Совсем иная ситуация в Соледаре, Артемовске и Песках. Головные отряды и разведчики закрепились и отбивают у боевиков дом за домом. Это главные направления ударов, где российские военные и ополченцы уверенно теснят радикалов. В бой брошены тяжелые огнеметные системы. Только в районе поселка Зеленый Гай уничтожено несколько опорных пунктов, еще одна американская гаубица М-777 и более 40 националистов.

Сопротивление нацистов подавляют огнем штурмовые вертолеты. Соледар, Артемовск, Пески, Яковлевка - эти города, по сути, ключ к полному освобождению всего Донбасса. Удержать их националисты в любом случае не смогут.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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