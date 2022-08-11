В Европе разворачивается жесткая борьба за энергоресурсы

Евросолидарность на деле уступает место прагматичному расчету

Энергетический вопрос их испортил. Евросоюз все более остро ощущает обратный эффект своей же русофобской политики. На фоне катастрофического дефицита энергоресурсов, который лишь усугубила небывалая жара, ряд стран Старого Света без лишней огласки возобновил закупки российской нефти.

Несмотря на все усердия Запада назло Москве превентивно закрыть газовый и нефтяной вентили, чтобы таким образом перерубить денежные потоки за импорт, на рынке чёрного золота Россия чувствует себя весьма уверенно. Весной западные аналитики и политики были полны оптимизма, что ближневосточные нефтяные картели после уговоров и давления всё же откажутся сотрудничать с Москвой. Прогнозы не оправдались. Кремль нашёл покупателей для своих ресурсов и при этом ещё и восстановил ценовые возможности, сетуют колумнисты издания "Блумберг". Вывод журналистов: энергетические санкции против Москвы не работают:

"Москва зарабатывает так много денег на продаже нефти, что вполне может позволить себе ограничивать поставки сырой нефти, к примеру, в страны Восточной Европы. На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российских ресурсов. В частном порядке они, должно быть, признают, что такая позиция угрожает нанести экономике их стран сокрушительный удар".

В Европе с каждым днём всё сильнее разворачивается борьба за ресурсы. Оператор словацкой части нефтепровода "Дружба" отказал своим соседям - чехам - в прокачке нефти. Транзит российского сырья оплачивал венгерский нефтегазовый концерн - в Словакии ему принадлежат предприятия по переработке топлива. Так что Чехия пусть обращается к полякам - именно они ответственны за комбинаты на территории страны. Значит пусть и финансируют потребности Праги. Делиться с географическими соседями ресурсами "по дружбе", очевидно, никто не собирается. А тут ещё неожиданно для всех поставщиков топлива разразился энергетический кризис в Норвегии. Запасы воды в резервуарах - на чрезвычайно низком уровне. Экспорт электроэнергии из Северной Европы временно поставлен на паузу.

Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительные объемы электроэнергии как раз из Норвегии. Все эти мигающие предупредительные знаки демонстрируют, насколько предстоящая зима на континенте может быть суровой.

Жители Нидерландов на своём примере уже ощутили эти далекие от позитива прогнозы. Страна на первом месте в Европе по ценам на газ. Не радует и инфляция, которая бьёт все исторические рекорды. Не лучше ситуация обстоит в Великобритании. Уходящий с поста премьера Борис Джонсон, очевидно, никаких проблем не видит. На встрече с волонтёрами политик пребывал в хорошем настроении и решил разрядить обстановку. Получилось не очень.

С тем, что нужно и дальше продолжать терпеть высокие цены назло Кремлю, согласен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепп Боррель. Он в очередной раз - теперь со страниц испанской газеты "Эль Паис" - призвал всех европейцев "платить" за поддержку Украины.

Отдельно Боррель обратился к южным странам Европы и призвал тех к солидарности с севером в энергетическом плане. Вот только слушаться верховного представителя ЕС они почему-то не спешат. По информации "Блумберга", пока Брюссель активно проталкивает запрет на российские ресурсы, Италия, Испания и Греция, наоборот, наращивают темпы поставки нефти из России.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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