Африканское турне Блинкена обернулось провалом

В гонке за влияние на африканском континенте США проигрывают

Антироссийскую повестку и противодействие Китаю пытается навязать странам Африки госсекретарь США Энтони Блинкен. Сегодня он прибыл в Руанду в рамках турне по континенту. У главы американской дипломатии уже прошли встречи с властями ЮАР и Конго. В конце июля эти страны также посетил Сергей Лавров. Тогда был подписан целый ряд крупных соглашений о сотрудничестве с Россией. И, в отличие от успешного турне Лаврова, госсекретаря США ждал весьма холодный приём.

Лавры главы российского МИДа не дают покоя шефу американской дипломатии. Вслед за Сергеем Лавровым он отправился в большое африканское турне. Блинкен уже прибыл в Руанду. Это финальный аккорд всей поездки. У трапа самолёта руководителя внешнеполитического ведомства США ждали всего несколько человек. Ранее он посетил ЮАР и Демократическую республику Конго.

"Мне приятно находиться здесь. Повестка дня наших переговоров доказывает широту и глубину партнёрства между Соединёнными Штатами и Демократической республикой Конго. Это сотрудничество, нацеленное на сохранение мира, процветания, окружающей среды, и я очень рад возможности поговорить сегодня о работе, которую мы делаем вместе", - заявил Блинкен.

Официально Блинкен прибыл продвигать "зелёную повестку", обсуждать торговлю, пандемию и продовольственный кризис. На самом деле - бороться за сферы влияния и пытаться вытеснить с Чёрного континента геополитических конкурентов - Китай и Россию. Вашингтон напуган активностью и успехом Москвы в этой сфере. Как писала зарубежная пресса, триумфальное турне Лаврова в Африке доказало провал стремления США и ЕС изолировать Россию. Чего стоят только радушные встречи российского министра - не в пример скромному приёму, который оказывают Блинкену.

Госдеп открыто признавал, что США отстают от стран БРИКС в вопросе сотрудничества со странами Африки. Ещё весной конгрессмены разработали законопроект о противодействии деятельности Москвы на Чёрном континенте. Тем, кто не хочет идти в фарватере американской политики, по традиции, грозят жёсткими санкциями.

До Блинкена на континенте побывал целый десант чиновников США. За сговорчивость партнёрам обещали финансовую поддержку и даже намекали на отмену тарифов на экспорт. Но ни заманчивые перспективы, ни угрозы результата не принесли. А высокомерный тон Вашингтона, претендующего на мировое господство, как оказалось, раздражает многих. Взять, например, крайне напряжённые переговоры в ЮАР. Блинкен распекал власти страны за нежелание критиковать Москву и поддерживать антироссийские резолюции в Совбезе ООН. Но министр иностранных дел республики, в отличие от многих европейских коллег, не побоялась одёрнуть коллегу. Призвала не давить на суверенное государство и намекнула на лицемерие Штатов и их политику двойных стандартов.

"Мы считаем, что принципы устава ООН и международного гуманитарного права должны соблюдаться для всех стран, а не только избранных. Не только народ Украины заслуживает своей территории и свободы. Народ Палестины заслуживает этого не в меньшей степени", - говорит Наледи Пандор.

В африканских странах Блинкен, как водится, продвигал так называемую демократическую повестку. Много встречался с представителями гражданского общества, говорил о свободе, справедливости и открытых выборах. В том числе - в Демократической республике Конго, где в 60-х годах прошлого века при поддержке зарубежных спецслужб был зверски убит первый премьер-министр Патрис Лумумба. На этом фоне попытки Вашингтона демонизировать Россию, обвинить в агрессии и продовольственном кризисе выглядят неубедительно.

"Наши африканские коллеги прекрасно понимают первопричины того, что происходит. Первопричины, которые заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира", - отметил Сергей Лавров.

Иностранная пресса констатирует: в гонке за влияние на африканском континенте Штаты проигрывают. И заранее предрекает фиаско поездке Блинкена.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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