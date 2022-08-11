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В Европе из-за аномальной жары бушуют природные пожары

11:58
  • четверг
  • 11 августа 2022

Синоптики дают неутешительный прогноз

Европа изнывает от аномальной жары. Около 60 процентов территории в этом году испытывают на себе последствия засухи. Особенно это касается юга Франции, Испании и Португалии. Практически во всех реках отмечается чрезвычайно низкий уровень воды. Ситуацию усугубляют отсутствие обильных дождей и интенсивный полив сельскохозяйственных культур. Экстремальные температуры ведут к появлению сухостоя и к росту опасности природных пожаров.

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой

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