В Москве поздравили сотрудников военно-строительного комплекса

В церемонии приняли участие более 200 человек

В преддверии Дня строителя в Москве прошло торжественное чествование ветеранов и сотрудников военно-строительного комплекса Министерства обороны.

В мероприятии приняли участие свыше 200 работников организации, члены Федерального собрания, а также представители различных силовых ведомств.

В ходе встречи подвели итоги работы организации за первое полугодие, в том числе по оказанию помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Церемония проходила в Общественной палате Российской Федерации.

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