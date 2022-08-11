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Сорок человек пострадали в столкновении автобуса с грузовиком в Турции

09:29
  • четверг
  • 11 августа 2022

Один пассажир погиб

Один человек погиб и более 40 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Турции. Инцидент произошел в городе Ушак на западе страны.

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"Авария произошла сегодня около 03:00. Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. К сожалению, в аварии погиб один человек", - приводит комментарий губернатора Ушака Турана Эргуна РИА Новости.

По уточненным данным, ранения получили 43 человека. Их отправили в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы "Озтан". Тяжелораненых нет, движение по трассе частично восстановлено.

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