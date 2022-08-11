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В Госдуме предложили увеличить МРОТ в два раза

10:01
  • четверг
  • 11 августа 2022

На эти цели потребуется 1,16 трлн рублей

На рассмотрение Государственной думы в четверг, 11 августа, планируется внести законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 15279 рублей до 30 тысяч рублей. Поправки в законодательство подготовила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
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Авторы законодательной инициативы указывают, что минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на предлагаемое повышение МРОТ вдвое может потребоваться 1,16 трлн рублей, в том числе 348,7 млрд — из федерального бюджета, 232,5 млрд — из бюджетов субъектов Российской Федерации, 581,3 млрд — внебюджетного сектора.

В правительстве пока не прокомментировали предложение депутатов, в том числе с точки зрения наличия финансовых ресурсов для реализации этой инициативы, пишут "Известия".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что увеличение размера социальных выплат положительно сказывается на всей экономике, так как способствует росту потребительского спроса.

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