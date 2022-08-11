Арестович решил сменить Зеленского на посту президента Украины

Эксперты считают, что это более логичный вариант для страны

Владимира Зеленского на посту президента Украины может сменить Алексей Арестович. Советник главы офиса украинского президента заявил о намерении баллотироваться на высший государственный пост, если нынешний глава государства не пойдет на второй срок.

"Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", - сообщил украинский телеканал "Пятый".

Эксперты, комментируя заявление Арестовича, с иронией отмечают, что он больше, чем Зеленский, соответствует духу нации. Предполагают, что Арестович может быстрее созреть для капитуляции – и придумает, как подать эту идею украинцам.

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