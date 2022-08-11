ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестович решил сменить Зеленского на посту президента Украины

10:00
  • четверг
  • 11 августа 2022

Эксперты считают, что это более логичный вариант для страны

Владимира Зеленского на посту президента Украины может сменить Алексей Арестович. Советник главы офиса украинского президента заявил о намерении баллотироваться на высший государственный пост, если нынешний глава государства не пойдет на второй срок.

Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ
На позиции ВСУ сбросили листовки с фото Арестовича в женском платье

"Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", - сообщил украинский телеканал "Пятый".

Эксперты, комментируя заявление Арестовича, с иронией отмечают, что он больше, чем Зеленский, соответствует духу нации. Предполагают, что Арестович может быстрее созреть для капитуляции – и придумает, как подать эту идею украинцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.