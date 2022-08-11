Россиян предупредили о возможном приходе "гонконгского гриппа"

Штамм гриппа A (H3N2) может распространиться в стране осенью

Осенью в России может распространиться штамм гриппа A (H3N2), который также называют "гонконгским гриппом". Об этом в четверг, 11 августа, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения России Дарья Даниленко.

Эксперт отметила, что в Австралии и большинстве других стран Южного полушария, где активно проводится мониторинг гриппа, доминировали вирусы подтипа A (H3N2). При этом сам сезон гриппа там был очень интенсивным — показатели заболеваемости оказались наивысшими за последние пять эпидемических сезонов.

Даниленко предположила, что и в Северном полушарии грипп A (H3N2) займет лидирующую позицию в структуре циркулирующих вирусов. При этом в России также могут распространяться штаммы гриппа В, хотя в 2021 году таких случаев было мало.

Актуальной остается прежняя рекомендация о вакцинации от гриппа, цитирует специалиста АГН "Москва".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поскольку "грипп немного отдохнул за последние два года". С учетом этого прогноза не менее 60% населения России планируется привить от гриппа в 2022 году.

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