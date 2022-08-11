ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Курский губернатор сообщил об обстрелах приграничных посёлков

10:15
  • четверг
  • 11 августа 2022

В Глушковском районе снова неспокойно

В Глушковском районе Курской области ведётся обстрел приграничных посёлков.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. ВСУ атаковали населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи.

"В Глушковском районе снова неспокойно <…> Подробности сообщу позже", - написал глава Курской области в Telegram-канале.

В свою очередь Telegram-канал "Baza" пишет, что в результате обстрела пострадали трое пограничников, они госпитализированы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Снаряд от реактивной системы залпового огня "Град"
Снаряд от реактивной системы залпового огня "Град"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.