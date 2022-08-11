Курский губернатор сообщил об обстрелах приграничных посёлков

В Глушковском районе снова неспокойно

В Глушковском районе Курской области ведётся обстрел приграничных посёлков.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. ВСУ атаковали населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи.

"В Глушковском районе снова неспокойно <…> Подробности сообщу позже", - написал глава Курской области в Telegram-канале.

В свою очередь Telegram-канал "Baza" пишет, что в результате обстрела пострадали трое пограничников, они госпитализированы.

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