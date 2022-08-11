В небе над Канадой заметили необъяснимое свечение

Его природа до конца не установлена

В небе над Канадой появилась таинственная светящаяся полоса. Феномен удалось запечатлеть местному астроному и фотографу. Многокилометровый луч зелёного и фиолетового цвета можно было наблюдать на протяжении 40 минут, сообщает "ТВ Центр".

Это атмосферное явление встречается редко. Впервые было открыто в 2017-м году. Учёные до сих пор не знают точную природу его происхождения. При помощи спутников специалисты провели анализ и выяснили, что свечение вызвал горячий газ в атмосфере. Его температура достигает трёх тысяч градусов по Цельсию.

Некоторые астрофизики сравнивают полосу света с полярным сиянием. По одной из гипотез, феномен появляется после внезапного выброса тепловой и кинетической энергии, при столкновении заряженных частиц во время геомагнитных бурь.

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